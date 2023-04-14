"Может, лучше было бы перенести деньги на другой год или в конце концов не делать ничего. Пусть лучше мы будем говорить, что тротуара нет, чем говорить, что есть, но по нему не погуляешь", - добавил Константин.

На проспекте Кобланды батыра по тротуару люди все-таки гуляют, ходят, но осторожно обходя провалы. Натурально - земля расступилась и туда провалилась брусчатка.

По наводке местных жителей журналисты организовали себе экскурсию на участок в прошлом году сделанного тротуара. Шли от автобусной остановки в сторону улицы Курганской.

И если в Дружбе земля под брусчаткой как-то выгибается вверх, то здесь на десятках метров тротуар стремится принять форму желоба. Где мельче, где поглубже, ну а где-то и вовсе провалился.

Похожая картина замечена возле областного акимата.

Плиточная дорожка ведет к подножию скульптурной Фемиды. И ведет некачественно - плитка явственно желает встать на ребро. Кстати, здесь мощение не прошлогоднее, раньше выполнено. Доказывает это лишь одно: сделанное плохо охотно вылезает наружу и не в гарантийные сроки, так что исправлять потом придется за дополнительные бюджетные деньги.