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"Выпукло-вогнутым путем": костанайцы жалуются на состояние тротуаров
Житель поселка Дружба заявил, что у него "крик души" по поводу состояния тротуара на улице Садовой, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на ng.kz.
"В прошлом году поздней осенью у нас в жилом массиве Дружба делали тротуар (в это же время делали в Костанае на улице Карбышева). Как я понял, доосваивали годовой бюджет. И я теперь не понимаю, для чего все это было, если в этом году нужно закладывать бюджет на ремонт этих тротуаров. Их делали в холодное время года, сейчас тепло, солнышко и посмотрите, что стало с брусчаткой", - сообщил местный житель Константин.
11 апреля журналисты прибыли на Садовую улицу, прямо на въезде, недалеко от остановки автобуса № 18. Тротуар, ведущий к ней, весь волнистый, в нескольких местах брусчатка как бы выдавливает друг друга и встает гребнем. Проблема не только в том, как выполнено мощение, но и в качестве используемого материала. Брусчатка трескается и буквально рассыпается.
"Может, лучше было бы перенести деньги на другой год или в конце концов не делать ничего. Пусть лучше мы будем говорить, что тротуара нет, чем говорить, что есть, но по нему не погуляешь", - добавил Константин.
На проспекте Кобланды батыра по тротуару люди все-таки гуляют, ходят, но осторожно обходя провалы. Натурально - земля расступилась и туда провалилась брусчатка.
По наводке местных жителей журналисты организовали себе экскурсию на участок в прошлом году сделанного тротуара. Шли от автобусной остановки в сторону улицы Курганской.
И если в Дружбе земля под брусчаткой как-то выгибается вверх, то здесь на десятках метров тротуар стремится принять форму желоба. Где мельче, где поглубже, ну а где-то и вовсе провалился.
Похожая картина замечена возле областного акимата.
Плиточная дорожка ведет к подножию скульптурной Фемиды. И ведет некачественно - плитка явственно желает встать на ребро. Кстати, здесь мощение не прошлогоднее, раньше выполнено. Доказывает это лишь одно: сделанное плохо охотно вылезает наружу и не в гарантийные сроки, так что исправлять потом придется за дополнительные бюджетные деньги.
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