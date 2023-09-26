Выплаты ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в нескольких регионах Казахстана

В ряде регионов Казахстана пожилым людям окажут единовременную материальную помощь в октябре. Подробности сообщила министр труда Светлана Жакупова на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы ведомства, в каждом регионе будет организован месячник социальной поддержки пожилых людей, а также лиц с инвалидностью. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проведены мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.

"Ко Дню пожилых людей (1 октября) в Астане, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Улытау, а также ко Дню республики (25 октября) в Акмолинской и Павлодарской областях будет оказана единовременная материальная помощь лицам старшего поколения в размере от 2 до 10 МРП с охватом более 234 тысяч человек на сумму около 1,9 миллиарда тенге", - сообщила Жакупова.

В честь Дня пожилых людей в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях, областях Абай и Улытау будут вручены праздничные продуктовые корзины.

"В течение года с учётом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых граждан направлено около 4,6 миллиарда тенге (из них из местного бюджета – 4,1 миллиарда тенге, за счёт привлечённых средств – 0,5 миллиарда тенге)", - уточнила министр.

На предоставление продуктовых наборов выделено 179,4 миллиона тенге (25,2 тысячи человек); на льготное лекарственное обеспечение – 9,3 миллиона тенге (2,9 тысячи человек); на зубопротезирование – 118,9 миллиона тенге (1,6 тысячи человек); на предоставление санаторно-курортного лечения – два миллиарда тенге (19,3 тысячи человек); на ремонт жилья – 7,3 миллиона тенге (257 человек); на обеспечение топливом – 37,5 миллиона тенге (2,1 тысячи человек); на предоставление льготного проезда на транспорте – 1,6 миллиарда тенге (155,1 тысячи человек); другие виды помощи – 635,6 миллиона тенге (61,1 тысячи человек).