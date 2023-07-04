Вынесен приговор обвиняемому в убийстве сына ректора КазНУ во время январских событий

Фото: pixabay

Сына ректора КазНУ Жансеита Туймебаева Елнара Кансеита застрелили во время январских беспорядков в Алматы.

Обвиняемому военному в убийстве сына ректора КазНУ Жансеита Туймебаева Елнара Кансеита во время январских беспорядков вынесли приговор, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение военного суда Алматинского гарнизона.

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденного судом назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в публикации.

Судом установлено, что 6 января 2022 года подсудимый время массовых беспорядков в городе Алматы, в условиях чрезвычайного положения, находясь в составе подразделения воинской части 18404, привлеченного для обеспечения общественной безопасности, около городской площади "Республика", являясь представителем власти, явно превышая властные полномочия, при отсутствии какой-либо угрозы и оснований для применения оружия.

Военный произвел несколько выстрелов из автомата по стоявшей на перекрестке перед светофором мирной гражданской автомашине марки Lexus 570, в результате чего был убит водитель этой автомашины.

Приговор в законную силу не вступил.