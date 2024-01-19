Вымогательницу с поличным задержали в Усть-Каменогорске
Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44Сегодня, 16:44
136Фото: polisia.kz
26-летнюю жительницу Усть-Каменогорска, подозреваемую в вымогательстве, задержали оперативники с поличным при передаче денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Девушка была знакома с потерпевшим, и, угрожая ему распространением личной информации, требовала шесть миллионов тенге.
Мужчина обратился в полицию. При получении трети требуемой суммы подозреваемую задержали.
По факту вымогательства начато досудебное расследование. Задержанная водворена в ИВС.