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Вымогательницу с поличным задержали в Усть-Каменогорске

Сегодня, 16:44
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: polisia.kz

26-летнюю жительницу Усть-Каменогорска, подозреваемую в вымогательстве, задержали оперативники с поличным при передаче денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Девушка была знакома с потерпевшим, и, угрожая ему распространением личной информации, требовала шесть миллионов тенге.  
 
Мужчина обратился в полицию. При получении трети требуемой суммы подозреваемую задержали.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Задержанная водворена в ИВС. 

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