Вымогательницу с поличным задержали в Усть-Каменогорске

26-летнюю жительницу Усть-Каменогорска, подозреваемую в вымогательстве, задержали оперативники с поличным при передаче денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Девушка была знакома с потерпевшим, и, угрожая ему распространением личной информации, требовала шесть миллионов тенге.



Мужчина обратился в полицию. При получении трети требуемой суммы подозреваемую задержали.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Задержанная водворена в ИВС.