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Вымогал 1,6 миллиона тенге: жителя Мангистауской области задержали Сегодня, 17:44
33
Сегодня, 17:44
33

Вымогал 1,6 миллиона тенге: жителя Мангистауской области задержали

В Мангистауской области задержали вымогателя, требовавшего у женщины 1,6 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница региона обратилась с заявлением в полицию в отношении гражданина, который угрожал ей и вымогал деньги. По словам потерпевшей, мужчина требовал у неё 1 600 000 тенге. 

Сотрудниками криминальной полиции личность подозреваемого установлена, он задержан. 

При обыске у 30-летнего мужчины изъяли 200 000 тенге, "подтверждающие его противоправные действия".

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 194 УК РК. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.

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#вымогатель #Мангистауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:44
33
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