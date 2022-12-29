Вымогал 1,6 миллиона тенге: жителя Мангистауской области задержали

В Мангистауской области задержали вымогателя, требовавшего у женщины 1,6 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница региона обратилась с заявлением в полицию в отношении гражданина, который угрожал ей и вымогал деньги. По словам потерпевшей, мужчина требовал у неё 1 600 000 тенге.

Сотрудниками криминальной полиции личность подозреваемого установлена, он задержан.

При обыске у 30-летнего мужчины изъяли 200 000 тенге, "подтверждающие его противоправные действия".

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 194 УК РК. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.