Вылетевший самолёт из Алматы не приземлился в Астане
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
123Фото: baigenews.kz
Самолёт авикомпании SCAT, вылетевший из Алматы не смог приземлиться в Астане из-за погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.
"В Астане плохая погода, нет видимости и буран. Самолёт вернулся, обратно из Алматы вылетает в час ночи. Ждут погоду", - сообщили в пресс - службе авиакомпании.
Ранее сообщалось, в Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыли движение в восьми областях.
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