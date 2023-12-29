Вылетевший самолёт из Алматы не приземлился в Астане

Самолёт авикомпании SCAT, вылетевший из Алматы не смог приземлиться в Астане из-за погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.

"В Астане плохая погода, нет видимости и буран. Самолёт вернулся, обратно из Алматы вылетает в час ночи. Ждут погоду", - сообщили в пресс - службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, в Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыли движение в восьми областях.