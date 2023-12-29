В каких областях закрыли трассы в Казахстане

В Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыли движение в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участках автодорог республиканского значения в 8 областях.

Акмолинская область – 14 участков

Жамбылская область – 1 участок

Жетысуская область – 1 участок

Карагандинская область – 3 участка

Костанайская область – 5 участков

Северо-Казахстанская область – 5 участков

Туркестанская область – 1 участок

Улытауская область – 1 участок

Ограничение, как отметили в "КазАвтоЖол" действует для всех видов автотранспорта.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 407 единиц техники.