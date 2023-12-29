В каких областях закрыли трассы в Казахстане
Сегодня, 14:58
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Сегодня, 14:58Сегодня, 14:58
188Фото: Baigenews.kz
В Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыли движение в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участках автодорог республиканского значения в 8 областях.
Акмолинская область – 14 участков
Жамбылская область – 1 участок
Жетысуская область – 1 участок
Карагандинская область – 3 участка
Костанайская область – 5 участков
Северо-Казахстанская область – 5 участков
Туркестанская область – 1 участок
Улытауская область – 1 участок
Ограничение, как отметили в "КазАвтоЖол" действует для всех видов автотранспорта.
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 407 единиц техники.
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