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В каких областях закрыли трассы в Казахстане

Сегодня, 14:58
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Baigenews.kz Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: Baigenews.kz

В Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыли движение в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участках автодорог республиканского значения в 8 областях.

Акмолинская область – 14 участков

Жамбылская область – 1 участок

Жетысуская область – 1 участок

Карагандинская область – 3 участка

Костанайская область – 5 участков

Северо-Казахстанская область – 5 участков

Туркестанская область – 1 участок

Улытауская область – 1 участок

Ограничение, как отметили в "КазАвтоЖол" действует для всех видов автотранспорта.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 407 единиц техники.

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