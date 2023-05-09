Вылетающие из Актау рейсы переносят из-за плохой погоды

Фото: otyrar.kz

В аэропорту Актау задержаны три вылета самолётов авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Актау (низкий уровень видимости в связи с густым туманом, превышающий установленную норму для воздушного судна) были перенесены рейсы:

KC7376 (Актау - Астана) рейс перенесён на 12:45 по времени города Актау;

КС7778 (Актау - Актобе) рейс перенесён на 12:30 по времени города Актау;

КС7777 (Актобе - Актау) рейс перенесён на 14:25 по времени города Актобе.

Напомним,что ранее из-за неблагоприятных погодных условий также были задержаны рейсы KC7375 (Астана - Актау) и КС7275 (Атырау - Актау). На данный момент они вылетели.