Самолёт FlyArystan совершил вынужденную посадку в Атырау

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Самолёт авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс Астана-Актау, из-за неблагоприятных погодных условий совершил посадку в аэропорту Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"FlyArystan информирует, что рейс КС7375 Астана - Актау, вылетающий в 23:30 8 мая 2023, совершил вынужденную посадку в городе Атырау, в связи с не благоприятными погодными условиями в городе Актау, а именно из-за сильного тумана на момент прилёта", говорится в сообщении.

Вылет борта из Атырау перенесли на утро 9 мая.

Ранее сообщалось, что летевший из Актау в Шымкент самолёт FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы.