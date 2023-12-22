Выход Анголы из ОПЕК может подтолкнуть к выходу других участников

Ангола выходит из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Интерфакс.

"Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК", — передало заявление министра нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азевед агентство ANGOP.

Ангола на протяжении долгого времени не исполняла свои обязательства по добыче, продиктованные сделкой ОПЕК: при разрешенном уровне в 1,455 млн б/с ее нефтепроизводство находилось на уровне близком к 1,1-1,2 млн б/с, а в отдельные месяцы и ниже.

На этом фоне ОПЕК по итогам очного заседания альянса в июне приняла решение снизить целевой уровень для Анголы на 2024 год на 175 тыс. б/с, до 1,28 млн б/с.

Несмотря на активные попытки Анголы выступить против уменьшения квоты, на декабрьском онлайн-заседании альянса она была снижена еще на 170 тыс. б/с, до 1,11 млн б/с. Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.

Между тем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Игорь Юшков считает, что выход Анголы из ОПЕК может спровоцировать других участников выйти из соглашения, сообщает РИА Новости.

"Это тревожный звонок в плане сохранения там и других игроков. А что если Нигерия и Конго тоже захотят выйти? Если кто-то уйдет, а другие - останутся, и у них будут квоты, конечно, у них будет вопрос: "оказывается так можно было - просто выйти из ОПЕК+ и пользоваться всеми усилиями остальных участников, что они сокращают добычу, а не повышают цену за счет этого?" — сказал Юшков.

ОПЕК создана для координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть. В нее входят Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Страны-экспортеры ОПЕК+: Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Судан, Южный Судан.