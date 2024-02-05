Выгода и эффективность: как Казахстан осваивает новые источники энергии

В условиях нарастающего энергодефицита в Казахстане, вопрос выбора между возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) и атомной энергетикой становится актуальным. Каковы же роль и потенциал каждого из этих источников в формировании общего объема генерации и решении проблемы энергетического дефицита, читайте в обзоре BaigeNews.kz.

В течение последних десяти лет Казахстан активно внедряет возобновляемые источники энергии, создавая по всей стране солнечные и ветряные электростанции. Чтобы доказать серьезность намерений, была принята концепция, предполагающая увеличение доли ВИЭ в общем объеме производства энергии до 50% к 2050 году. Может показаться, что до заветной даты остается больше четверти века, и есть уйма времени, чтобы прийти к целевому показателю по "озеленению" энергетики. Но электроэнергетика очень капиталоемкая отрасль с очень большой инерцией развития. И хотя государство всячески поддерживает проекты ВИЭ, стимулируя их налоговыми преференциями, льготными условиями кредитования, пока доля возобновляемой энергетики не достигла и 10%. Этот факт подчеркивает важность обсуждения энергетической стратегии страны по внедрению безуглеродных источников.

"Энергодефицит в Казахстане действительно нарастает и за последние годы массово вводились возобновляемые источники энергии - это часть политики государства, поэтому в страну пришли инвесторы и построили на сегодня уже 2,5 гигаватта мощностей на базе ВИЭ, которые частично закрывают дефицит. Чем больше будет развиваться экономика страны, тем больше электроэнергии будет нужно республике. Энергетика должна развиваться опережающими темпами для того, чтобы обеспечить экономический рост любой страны", - отмечает председатель правления Ассоциации ВИЭ Qazaq Green Айнур Соспанова.

Она отмечает, что нарастающий энергодефицит будет тормозить экономический рост Казахстана, поэтому власти должны использовать все возможности для наращивания генерации.

"Любые источники энергии на сегодняшний день нужно в электробаланс включать. В первую очередь те, что будут иметь наименьший риск с точки зрения экологии, тарифов, скорости ввода новых мощностей, снижения рисков. В связи с этим у ВИЭ есть много плюсов и много минусов", - говорит эксперт.

В их числе нестабильность источников ВИЭ, они ненадёжны и не могут служить основой энергообеспечения из-за зависимости от случайных явлений (солнечного света, ветра, погоды). До тех пор, пока отсутствует эффективная и дешевая технология накопления и длительного хранения энергии от ВИЭ, солнечные и ветряные станции не могут обеспечивать стабильное и предсказуемое энергоснабжение бытовых и промышленных потребителей так, как это делают объекты традиционной энергетики – тепловые, гидро- и атомные электростанции.

Международные эксперты в ядерной энергетике утверждают, что государствам будет сложно отказаться от традиционных, ископаемых источников топлива, которые загрязняют окружающую среду, без строительства атомных станций. К примеру, похожая ситуация сложилась в Германии, которая постепенно вывела из эксплуатации все свои АЭС, на долю которых на тот момент приходилось 22,5 % от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. Власти Германии предполагали, что недостающие гигаватты будут получены за счет ВИЭ. Однако "зеленая" энергетика не смогла обеспечить и 20 % потерянных от отказа от АЭС мощностей.

"Это привело к тому, что Германия из нетто-экспортера электроэнергии превратилась в нетто-импортера, закупая недостающие объемы у соседней Франции, активно использующей 56 своих атомных электростанций мощностью 61,3 ГВт. Сейчас идет строительство еще одной станции на 1,6 ГВт", - говорит Директор практики управленческого консалтинга группы "Деловой профиль" Олег Пахомов.

Так, сравнивая капитальные затраты на строительство атомной или ветровой/солнечной станции, расходы на АЭС могут показаться более внушительными, нежели на источники ВИЭ. Однако в долгосрочной перспективе источник атомной энергетики может оказаться дешевле, в виду того, что он обладает преимуществом устойчивости к изменениям погоды, что является ключевым аспектом в контексте зависимости солнечной и ветровой генерации от природных условий.

Источники ВИЭ и атомная генерация решают одну задачу – снижают выбросы парниковых газов в электроэнергетике. Атомная энергетика признана одним из наиболее низкоуглеводных источников энергии, наряду в ветровой, солнечной и гидрогенерацией. И может внести самый весомый вклад в "озеленение" энергетики до 2050 года.

В целом, очевидно, что решение проблемы энергодефицита в Казахстане требует комплексного подхода. В равной степени должно уделяться внимание как развитию ВИЭ, так и атомной энергетики. Безусловно, возобновляемые источники энергии с их быстрой установкой и относительной дешевизной могут стать важным инструментом в ближайшем будущем. Однако, при этом, необходимо учесть и развитие других источников, таких как атомная энергетика, с учетом их устойчивости и потенциала для долгосрочного обеспечения энергетической безопасности страны.

Потенциал ядерной энергетики в формировании энергобаланса широко признается по всему миру. В декабре в ОАЭ на международной конференции ООН по изменению климата COP28 была принята декларация, в рамках которой участники обязались принять меры по борьбе с глобальным потеплением. Одним из ключевых элементов этой инициативы является увеличение имеющихся мощностей атомных электростанций в три раза к 2050 году.

"Мы не утверждаем, что атомная энергия станет абсолютной альтернативой всем другим источникам энергии. Но вы не сможете достичь углеродной нейтральности к 2050 году без ядерной энергетики", - заявил уполномоченный президента США по вопросам климата Джон Керри.

Международный банк ядерной инфраструктуры (International Bank for Nuclear Infrastructure, IBNI) займется финансированием проектов атомной энергетики по всему миру. По оценке главы IBNI Дэниэля Дина, для решения проблемы энергодефицита потребуется ежегодно вводить 30 ядерных реакторов.

"Это огромный по масштабам проект. Этот банк будет использовать те же модели привлечения инвестиций в ядерную энергетику, как и другие международные институты развития – Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие ", – поясняет Дин.

Он подчеркивает, что ядерная энергетика занимает важное место в формировании качественных и безопасных рабочих мест, обеспечивая стабильное трудоустройство на всех этапах от строительства до эксплуатации атомных электростанций. Кроме того, отрасль оказывает существенное влияние на развитие промышленности и науки, в частности, путем передачи технологий. Важным аспектом здесь является долгосрочное вложение в ядерную энергетику, учитывая, что срок службы атомных электростанций может достигать до 100 лет.

"Если сравнивать с возобновляемыми источниками энергии, ядерная энергетика в конечном итоге оказывается дешевле для потребителя, с учетом затрат на производство энергии, системные и социальные издержки. В то время как солнечные и ветровые станции будучи более экономичными в процессе генерации энергии, по факту остаются переменными источниками с нестабильной производительностью. В отличие от них, ядерная энергия представляет собой надежный источник базовой нагрузки с минимальными выбросами парниковых газов. Эти факторы делают ядерную энергетику привлекательным выбором для стран, стремящихся к декарбонизации своей экономики", - заключил Даниэль Дин.

При этом, стоит подчеркнуть, что ядерная энергетика является одним из самых экологически чистых источников энергии. Атомная станция на всем своем продолжительном жизненном цикле, который составляет от 60 до 80 лет, производит в 4 раза меньше углекислого газа, чем солнечная энергетика. Безусловно, этот немаловажный фактор тоже должен учитываться при выборе источника энергии. В свете того, Казахстан твердо придерживается политики декарбонизации, рассматривая все возможные источники энергии – от ВИЭ до атомной энергетики. К слову, эксперты уверены, что это не взаимоисключающие источники энергии. Солнечные и ветровые станции могут вполне мирно сосуществовать с атомными. Вопрос лишь в том, какое решение примут казахстанцы на общенациональном референдуме по вопросу строительства в республике АЭС.