Выдали сауну за детский лагерь: готовится судебный иск

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Управление образования города Алматы прокомментировало ситуацию о несоответствующих условиях летнего отдыха детей, передаёт BaigeNews.kz. В отношении поставщика, компании ТОО "БелРичи", готовится иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках.

В управлении разъяснили, что поставщик услуг определился при полном соответствии всем правилам проведения государственных закупок.

"Так, 13 июля был заключен договор по организации детского отдыха в загородном лагере "Арман дала", 15 июля был осуществлен первый заезд в сопровождении сотрудников Управления образования и при выявлении фактов нарушений требований в экстренном порядке начат процесс развозки детей по домам. В настоящее время в лагере дети не находятся. В ближайшее время они будут перенаправлены в лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников", - говорится в сообщении.

С поставщиком текущий договор будет расторгнут, а также будет подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком для недопущения участия данной компании в других государственных закупках. Ответственному сотруднику Управления образования объявлен строгий выговор.



В настоящее время Управлением образования совместно с Общественным Советом создана рабочая группа, в ее состав вошли представители родительской общественности, городской прокуратуры и всех заинтересованных органов. В рамках рабочей группы будет совершен объезд всех загородных лагерей. Рабочая группа будет регулярно сообщать о результатах мониторинга загородных лагерей.

Напомним, в селе Узынагаш детей отправили в лагерь с доступом в сауну посторонних посетителей.