Выдачу экологического заключения неправомерно задерживали инвестору в СКО

Инвестору не выдавали разрешительные документы для строительства завода в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

"В Петропавловске ТОО "TFA GROUP" реализует проект "Строительство завода по производству керамического кирпича" с суммой инвестиций 9,2 млрд тенге и созданием 105 новых рабочих мест. Департаментом экологии инвестору выдано лишь предварительное заключение с рекомендацией согласования строительства завода с АО "Севказэнерго", - говорится в сообщении.

В свою очередь монополистом отказано в согласовании процедуры строительства по формальным основаниям.