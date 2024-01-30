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Выдачу экологического заключения неправомерно задерживали инвестору в СКО

Сегодня, 09:35
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
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Фото: Baigenews.kz

Инвестору не выдавали разрешительные документы для строительства завода в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

"В Петропавловске ТОО "TFA GROUP" реализует проект "Строительство завода по производству керамического кирпича" с суммой инвестиций 9,2 млрд тенге и созданием 105 новых рабочих мест. Департаментом экологии инвестору выдано лишь предварительное заключение с рекомендацией согласования строительства завода с АО "Севказэнерго", - говорится в сообщении.

В свою очередь монополистом отказано в согласовании процедуры строительства по формальным основаниям.

"При этом данное согласование не являлось обязательным. При координации надзорного органа ТОО "TFA GROUP" выдано положительное экологическое заключение. Сопровождение проекта продолжается и находится на контроле прокуратуры области", - отметили в ведомстве.

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