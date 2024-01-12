Выбросы с ТЭЦ сократятся в 12 раз, и мы получим чистое небо над Алматы - мажилисмены

Депутаты мажилиса Айгуль Куспан, Сергей Пономарёв и Айдос Сарым посетили Алматинскую ТЭЦ-2, расположенную в Алатауском районе. Визитёры ознакомились с состоянием объекта, заслушали отчёты специалистов и обсудили план мероприятий по улучшению работы предприятия, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперты отметили, главной целью перевода ТЭЦ-2 на газ является снижение вредных выбросов в атмосферу города и исключение проблемы складирования золошлаковых отходов.

За отопительный сезон ТЭЦ-2 ежегодно сжигает порядка 1,5 миллиона тонн угля с выработкой около 660 тысяч тонн золы. Перевод станции на природный газ к 2026 году позволит снизить общий объём выбросов загрязняющих веществ с 37 до трёх тысяч тонн в год.

"Сейчас на ТЭЦ-2 ежедневно сжигается полтора железнодорожных состава бурого угля из Экибастуза. После перехода на газ выбросы сократятся в 12 раз и это положительно скажется на здоровье алматинцев. Более того, это оздоровит окружающую среду Алматы и Алматинской агломерации и повысит качество жизни граждан. Таким образом, мы получим чистое небо над нашим городом", – подчеркнул Сергей Пономарёв.

Продолжается реализация проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду" в рамках предвыборной программы партии. Наряду с этим с ноября прошлого года запущена новая автоматизированная газораспределительная станция в рамках первого этапа строительства газовой инфраструктуры для Алматинской ТЭЦ.

Поэтапный полный перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ начнётся в 2025 году и завершится в 2026 году. Также город нацелен на последовательную газификацию промышленного и частного секторов до 2030 года.