Выборы в мажилис и маслихаты: кто может стать кандидатом в депутаты

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Выборы в мажилис и маслихаты пройдут в один день, 19 марта, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в ЦИК.

"Поручаю территориальным избирательным комиссиям областей, города Астаны, Алматы и Шымкента принять соответствующие меры", — сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров на заседании.

Внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых досрочно прекращены, назначаются ЦИК на основании указа президента и должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов.

"В этой связи предлагается назначить выборы депутатов маслихатов на 19 марта 2023 года в целях их совмещения с выборами депутатов мажилиса парламента РК, назначенных на 19 марта текущего года, а также унифицирования их сроков и этапов проведения", — добавила Сабила Мустафина.

Согласно нововведениям в избирательное законодательство страны, депутаты мажилиса избираются по смешанной избирательной системе: 69 депутатов — по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов — по одномандатным территориальным избирательным округам.

В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50 процентов всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50 процентов — по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов пройдут только по мажоритарной системе. Всего в предстоящую кампанию подлежит избранию 3 145 депутатов 223-ёх маслихатов.

Член ЦИК Константин Петров отметил, что кандидатом в депутаты мажилиса парламента может быть гражданин Республики Казахстан старше 25 лет и проживающий на территории страны последние 10 лет. Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин республики, достигший 20 лет.

Не может быть кандидатом в депутаты мажилиса парламента и маслихата РК:

лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Право выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса парламента и депутаты маслихатов принадлежит:

избираемых по партийным спискам, – политическим партиям;

избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, – политическим партиям, общественным объединениям, а также их структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в случае, если соответствующее полномочие предусмотрено в уставе, и гражданам путём самовыдвижения.

"В соответствии с календарным планом, этап выдвижения кандидатов начинается со дня опубликования указа о назначении выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за тридцать дней до выборов — с 20 января по 8 февраля (20 дней). Сроки проведения регистрации — с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов — с 18:00 18 февраля по 00:00 18 марта. Проведение голосования на избирательных участках в день выборов с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования", — сказал Константин Петров.

Подсчёт голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке участковыми избирательными комиссиями начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Таким образом, общая продолжительность внеочередных выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов, от дня назначения до дня голосования составит 59 дней.

Напомним, накануне глава государства подписал указ о роспуске мажилиса парламента и назначении внеочередных выборов на 19 марта, а также о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.