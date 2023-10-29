Выборы в маслихаты начались в Алматы и ещё 10 регионах Казахстана

В Алматы и 10 областях страны стартовали выборы депутатов маслихатов, которые должны занять место выбывших народных избранников, передаёт BaigeNews.kz.

Довыборы пройдут в 21 избирательном округе: в Алматы, области Абай, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Планируется избрать двух областных, семь городских и 12 депутатов районных маслихатов.

По данным Центральной избирательной комиссии РК, в среднем на одно вакантное место претендуют четыре человека, самая большая конкуренция – 5-6 человек на место – в Алматы, Таразе, Семее и ВКО.

По закону депутатом маслихата может быть гражданин Казахстана достигший 20 лет. Не могут быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.