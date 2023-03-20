main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Выборы-2023 в Казахстане: последним заработал избирательный участок в Сан-Франциско
МИД РК Сегодня, 00:13
62
Сегодня, 00:13
62
Фото: МИД РК

Выборы-2023 в Казахстане: последним заработал избирательный участок в Сан-Франциско

Для проживающих за рубежом казахстанцев последним заработал избирательный участок, расположенный в Сан-Франциско, – 19 марта в 20:00 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Голосование на этом участке завершится 20 марта в 09:00 по времени Астаны. Всего в США были открыты три избирательных участка для четырёхсот граждан Казахстана. 

Всего за рубежом организованы 77 избирательных участков в 62 странах на территориях посольств и консульств Казахстана.

Первыми избирательный процесс как открыли, так и закрыли, участки в Японии и Южной Корее. Далее они передали эстафету участкам в Пекине, Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Куала-Лумпуре и Улан-Баторе. 

Во многих странах традиционно доступны несколько участков для голосования. В Турции их три – в Анкаре, Анталье и Стамбуле. Только на последнем зарегистрировались около 500 человек. 

По данным МИД РК, к 77 участкам для голосования за рубежом прикреплены 12 016 казахстанских избирателей. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы #Мажилис #маслихат #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:13
62
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх