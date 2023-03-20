Выборы-2023 в Казахстане: последним заработал избирательный участок в Сан-Франциско

Фото: МИД РК

Для проживающих за рубежом казахстанцев последним заработал избирательный участок, расположенный в Сан-Франциско, – 19 марта в 20:00 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Голосование на этом участке завершится 20 марта в 09:00 по времени Астаны. Всего в США были открыты три избирательных участка для четырёхсот граждан Казахстана.

Всего за рубежом организованы 77 избирательных участков в 62 странах на территориях посольств и консульств Казахстана.

Первыми избирательный процесс как открыли, так и закрыли, участки в Японии и Южной Корее. Далее они передали эстафету участкам в Пекине, Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Куала-Лумпуре и Улан-Баторе.

Во многих странах традиционно доступны несколько участков для голосования. В Турции их три – в Анкаре, Анталье и Стамбуле. Только на последнем зарегистрировались около 500 человек.

По данным МИД РК, к 77 участкам для голосования за рубежом прикреплены 12 016 казахстанских избирателей.