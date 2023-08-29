  • 29 Августа, 14:14
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Выбивший надпись в ущелье в Мангистау чиновник-вандал написал заявление об увольнении

Сегодня, 13:22
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коллаж BaigeNews.kz Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22
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Фото: коллаж BaigeNews.kz

Глава актюбинского Дома культуры для слепых был отозван из отпуска и по собственному желанию написал заявление об увольнении, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию подтвердила руководитель управления культуры и развития языков Актюбинской области Алтынай Юнисова.

"Манас Маратулы с 28 августа 2023 года был отозван из трудового отпуска. В тот же день в связи с тем, что наложил тень на работников сферы культуры, написал заявление об уходе с работы по собственному желанию", - сказала госслужащая.

Напомним, в Сети распространилось видео, где мужчина с молотком и отверткой выбивает на скале каньона Ыбыкты Сай в Мангистау буквы. Позже выяснилось, что акт вандализма совершил директор Дома культуры для слепых в Актобе.

Позже мужчина записал видеообращение, где извинился за свой поступок. Он объяснил, что проводил в Мангистау свой отпуск. А когда заметил, что на скале в Ыбыкты-Сай выбито неприличное слово, решил переделать его в красивое имя.

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