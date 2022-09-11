Вы нужны людям: глава облздрава обратился медикам скорой помощи Актау

Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области

К работникам станции скорой помощи, отказавшимся выходить на смену, обратился руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Глава обздрава призвал медиков к благоразумиюи напомнил, что невыход на работу медперсонала является незаконным.

Аманбек Жумиров пояснил, что заработную плату медицинские работники Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи получают согласно оплате труда ПП РК 1193.

В марте на основании протокола наблюдательного совета было заключение об дополнительной надбавке к зарплате медицинским сотрудникам в 10-40 тысяч тенге. А заработная плата, согласно трудовому договору, выплачивается ежемесячно до 10 числа. До сентября все выплаты осуществлялись с 5 по 7 число каждого месяца. При этом глава облзрава уточнил, что выплата полной заработной платы с надбавками за август произойдёт 12 сентября.

Руководитель управление здравоохранения пояснил, что из-за незаконной забастовки для обслуживания пациентов в Актау были выделены дополнительные бригады из соседних городов и районов.

Аманбек Жумиров отметил, что считает отказ от выхода на работу через ультимативные требования не только незаконным, но и неэтичным.

"Подобные действия создают угрозу для жизни и здоровья населения Мангистауской области. Не стоит поддаваться на провокации, вы нужны людям. Призываю всех к благоразумию", — обратился к медикам руководитель управление здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что фельдшеры и водители скорой помощи в Актау отказались выходить на смену, требуя повышения зарплаты.