"Вы — герои". Лучших белых хакеров наградили в Казахстане

В Алматы завершилась ведущая конференция по кибербезопасности в Центральной Азии "KazHackStan-2023″, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

KazHackStan — это площадка для обмена опытом, обсуждения и решения актуальных вопросов в сфере информационной и кибербезопасности. В мероприятии приняли участие эксперты информационной безопасности, IT-разработчики, представители госорганов, бизнесмены и вендоры (поставщик, продающий товары и услуги под собственным брендом или торговой маркой — прим.).

Председатель комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов наградил 10 лучших белых хакеров за обнаружение уязвимостей в безопасности сервисов и мобильных приложений на просторах Казнета.

"Я хочу выразить слова благодарности организаторам и участникам данного мероприятия. Такие мероприятия являются важным шагом на пути к повышению уровня кибербезопасности в нашей стране. Поздравляем победителей и участников программы BugBounty. Ваша работа является неоценимой в борьбе с киберугрозами, и мы благодарны за ваше усердие и профессионализм. Вы — настоящие герои нашего времени!", — сказал Руслан Абдикаликов.

Программа BugBounty.kz предоставляет возможность сообщать и отправлять отчеты о найденных уязвимостях за вознаграждения. Эту площадку запустил Центр анализа и расследования кибератак совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Также в рамках конференции "KazHackStan" прошёл воркшоп на тему "OSINT и Кибербезопасность: Разведка и защита в цифровом мире". Его участниками стали 150 сотрудников госорганов и акиматов. Их познакомили с методами и инструментами открытого источника разведки (OSINT) и кибербезопасности. В качестве спикера выступил эксперт ЦАРКА Виталий Перов. Он поделился своим опытом в области кибербезопасности, рассказав о типичных угрозах, с которыми сталкиваются компании и организации в сети. Эксперт объяснил, что пможно предпринять для предотвращения кибератак, а также какие инструменты и технологии для этого нужны.

"Три дня участники конференции активно обменивались знаниями, опытом и идеями. Сессии, посвященные разнообразным аспектам обучения и развития в области кибербезопасности, позволили увидеть наиболее актуальные вызовы и инициативы в этой области. Спикеры делились сложными кейсами, рассказывали о последних трендах и отвечали на вопросы аудитории. Кроме того, в расписании были различные воркшопы. Помимо выступлений, на площадке работали стенды компании, на которых можно было подробнее узнать о карьерных возможностях, а также обучающих программах", — рассказали в МЦРИАП.

В Казахстане мошенники создали поддельный сайт NCALayer, который используется для подписания запроса на получение госуслуги с помощью ЭЦП. При открытии сайта загружается и запускается вредоносная программа типа "Trojan Downloader".

Ранее в министерстве внутренних дел описали среднестатистического интернет-мошенника. Это хорошо обученные в психологическом плане мужчины и женщины от 25 до 45 лет, которые входят в состав зарубежных ОПГ.