Хакеры взламывают компьютеры казахстанцев через программу для ЭЦП

В Казахстане мошенники создали поддельный сайт NCALayer, который используется для подписания запроса на получение госуслуги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Государственную техническую службу.

Государственная техническая служба выявила фишинговый сайт hxxps://ncalayer.info/update.php, при открытии которого под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа типа "Trojan Downloader".

Если запустить данную программу на компьютере, можно потерять все свои данные. Вирус даёт злоумышленникам полный доступ: кража данных, скрытное дистанционное управление компьютером, веб-камерой, считывание информации, набираемой на клавиатуре, просмотр паролей, установка сторонних приложений.

Национальной службой реагирования на компьютерные инциденты KZ CERT направлена информация зарубежному регистратору доменного имени о принятии необходимых мер.

ГТС настоятельно рекомендует казахстанцам не загружать и не устанавливать подобные программы, не переходить по подозрительным ссылкам и напоминает, что официальным сайтом для установки NCALayer является https://ncl.pki.gov.kz/kz/.