Вы должны быть готовы служить своей стране: Глава государства обратился к молодежи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что где бы он ни находился, его всегда волнует будущее молодого поколения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Я возлагаю на вас большие надежды. Я буду делать все возможное, чтобы поддерживать вашу работу во всех секторах, будь то экономика, государственная служба и так далее. Вы взрослеете, мы стареем. Это вполне нормально. Придет время, и мы уступим вам место. Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену. Но вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей Родине. Мы вступаем в очень трудное время, мы видим, какие потрясения происходят за рубежом", – сказал он.

В заключение Глава государства подчеркнул, что на специалистов Президентского молодежного кадрового резерва возлагается огромная ответственность, ведь их главная задача – защита интересов государства.