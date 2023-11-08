Ввести квоту на показ казахстанских фильмов в кинотеатрах предложили депутаты
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Для поддержки отечественных кинематографистов мажилисмены предлагают ввести квоту на показ казахстанских фильмов в кинотеатрах, передаёт BaigeNews.kz.
"Отечественным кинематографистам приходится обращаться к представителям крупнейших американских киностудий за возможностью показать свои фильмы на большом экране. Такая ситуация возникает из-за того, что официальные представители этих компаний заранее забронировали время всех сеансов в кинотеатрах", - сказала депутат Мажилиса Нургул Тау, зачитывая депутатский запрос.
В связи с этим, в целях поддержки отечественных кинематографистов депутаты рекомендуют ввести квоту на показ казахстанских фильмов во всех кинотеатрах на всех сеансах, включая прайм-тайм.
"Данная квота должна быть введена с учётом международных обязательств Казахстана и общего количества изначально проданных билетов на просмотр отечественного фильма", - добавила депутат.
Также она добавила, что на сегодняшний день в одном регионе в среднем действует 4 кинотеатра.
"Это сдерживает развитие предпринимательства в сфере кино в отдаленных регионах и создает трудности с показом отечественной кинопродукции сельской аудитории. Но мы не должны забывать, что кинематография оказывает огромное влияние на зрителя и развитие всего общества", - подчеркнула Нургул Тау.
Самое читаемое
- Дом с синей лампочкой, темень и бродячие псы - жители Косшы рассказали о проблемах
- Маленькую девочку изнасиловали в Алматинской области
- Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области
- 148 млн тенге украли при строительстве парка в Жамбылской области
- Иордания предупредила о возможном "объявлении войны"