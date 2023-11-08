Ввести квоту на показ казахстанских фильмов в кинотеатрах предложили депутаты

Для поддержки отечественных кинематографистов мажилисмены предлагают ввести квоту на показ казахстанских фильмов в кинотеатрах, передаёт BaigeNews.kz.

"Отечественным кинематографистам приходится обращаться к представителям крупнейших американских киностудий за возможностью показать свои фильмы на большом экране. Такая ситуация возникает из-за того, что официальные представители этих компаний заранее забронировали время всех сеансов в кинотеатрах", - сказала депутат Мажилиса Нургул Тау, зачитывая депутатский запрос.

В связи с этим, в целях поддержки отечественных кинематографистов депутаты рекомендуют ввести квоту на показ казахстанских фильмов во всех кинотеатрах на всех сеансах, включая прайм-тайм.

"Данная квота должна быть введена с учётом международных обязательств Казахстана и общего количества изначально проданных билетов на просмотр отечественного фильма", - добавила депутат.

Также она добавила, что на сегодняшний день в одном регионе в среднем действует 4 кинотеатра.