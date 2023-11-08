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Ввести квоту на показ казахстанских фильмов в кинотеатрах предложили депутаты

Сегодня, 15:10
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с сайта russian.eurasianet.org Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: с сайта russian.eurasianet.org

Для поддержки отечественных кинематографистов мажилисмены предлагают ввести квоту на показ казахстанских фильмов в кинотеатрах, передаёт BaigeNews.kz.

"Отечественным кинематографистам приходится обращаться к представителям крупнейших американских киностудий за возможностью показать свои фильмы на большом экране. Такая ситуация возникает из-за того, что официальные представители этих компаний заранее забронировали время всех сеансов в кинотеатрах", - сказала депутат Мажилиса Нургул Тау, зачитывая депутатский запрос.

В связи с этим, в целях поддержки отечественных кинематографистов депутаты рекомендуют ввести квоту на показ казахстанских фильмов во всех кинотеатрах на всех сеансах, включая прайм-тайм.

"Данная квота должна быть введена с учётом международных обязательств Казахстана и общего количества изначально проданных билетов на просмотр отечественного фильма", - добавила депутат.

Также она добавила, что на сегодняшний день в одном регионе в среднем действует 4 кинотеатра.

"Это сдерживает развитие предпринимательства в сфере кино в отдаленных регионах и создает трудности с показом отечественной кинопродукции сельской аудитории. Но мы не должны забывать, что кинематография оказывает огромное влияние на зрителя и развитие всего общества", - подчеркнула Нургул Тау.

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