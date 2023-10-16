Вторую партию гуманитарного груза отправили из Казахстана в Афганистан

В Афганистан, пострадавший от разрушительного землетрясения, отправили вторую партию гуманитарного груза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Всего из государственного материального резерва выделено 1659 тонн продуктов и необходимых вещей.

Первая партия гуманитарной помощи - 70 палаток и лекарства ТОО "СК-Фармация" прибыла в Афганистан 11 октября самолётом Национальной гвардии РК.

"Гуманитарный груз (мука, крупа рисовая, растительное масло, молочные консервы, кровати, постельные принадлежности, одежда), сформированный в 27 железнодорожных вагонах, отправлен из Алматы и Карагандинской области. Погрузку обеспечивали военнослужащие воинских частей 28237 и 52859 МЧС РК", - уточнили в ведомстве.

Напомним, казахстанские спасатели завершили гуманитарную миссию в Афганистане и вернулись на родину.