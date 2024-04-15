Вторую медаль в копилку сборной принесли казахстанцы на чемпионате Азии по греко-римской борьбе
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
119Фото: olympic.kz
Ибрагим Магомадов принёс стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Соревнования проходят в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанец успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.
В схватке за третье место Магомадов в упорной борьбе одержал победу над иранцем Амиром Али Абди со счётом 4-3.
В 2023 году Ибрагим Магомадов на чемпионате Азии в Астане стал первым. Тогда он выступил в весе до 72 килограммов.
Для Казахстана сегодняшняя награда Магомадова стала второй за день. Ранее "золотом" отметился Ержет Жарлыкасын (до 63 килограммов).
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