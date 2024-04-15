Вторую медаль в копилку сборной принесли казахстанцы на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

Ибрагим Магомадов принёс стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Соревнования проходят в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанец успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.

В схватке за третье место Магомадов в упорной борьбе одержал победу над иранцем Амиром Али Абди со счётом 4-3.

В 2023 году Ибрагим Магомадов на чемпионате Азии в Астане стал первым. Тогда он выступил в весе до 72 килограммов.

Для Казахстана сегодняшняя награда Магомадова стала второй за день. Ранее "золотом" отметился Ержет Жарлыкасын (до 63 килограммов).