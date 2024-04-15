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Казахстанец взял "золото" на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

Сегодня, 18:09
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Казахстанец взял "золото" на чемпионате Азии по греко-римской борьбе Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
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Ержет Жарлыкасын завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

"Классик" выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов.

В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки.  

Cегодня также за золотую медаль будет бороться Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов). Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов) выступит в схватке за третье место.

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