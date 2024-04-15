Казахстанец взял "золото" на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

Ержет Жарлыкасын завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

"Классик" выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов.

В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки.

Cегодня также за золотую медаль будет бороться Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов). Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов) выступит в схватке за третье место.