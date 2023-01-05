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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 09:11
295
Сегодня, 09:11
295
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Второй день подряд регистрируют смерть от коронавируса в Казахстане

Второй летальный случай с начала 2023 года зарегистрирован в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава. У 87 человек тест на COVID-19 дал положительный результат.  

По информации ведомства, на утро 5 января лечение от КВИ продолжают получать 2 447 человек (–2 273+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном уровне - 2 142 человека.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 14 пациентов, состояние ещё четверых пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#статистика #коронавирус #смерть #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:11
295
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