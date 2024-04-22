Вторая волна паводков в СКО: большой воды не прогнозируют
Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
119Фото: МЧС РК
Обстановка в области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 169%, перелив через гребень плотины составляет 360 см (- 3 см за сутки), передаёт BaigeNews.
Вторая волна паводка проходит в Есильском районе. На гидропосту села Покровка уровень воды повысился на 27 см, Новоникольское – на 29 см.
"Новых случаев подтопления домов не зафиксировано. Вода первой волны уходит, по второй волне специалисты Казгидромета большой воды не прогнозируют, т.е. последствий, которые принесла первая волна, не ожидается. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга", - сообщил на брифинге в СЦК пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев.
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