Вторая волна паводков в СКО: большой воды не прогнозируют

Обстановка в области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 169%, перелив через гребень плотины составляет 360 см (- 3 см за сутки), передаёт BaigeNews.

Вторая волна паводка проходит в Есильском районе. На гидропосту села Покровка уровень воды повысился на 27 см, Новоникольское – на 29 см.