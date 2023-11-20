Всё больше казахстанцев предпочитают жить в Астане или Алматы

Потоки внутренней миграции увеличились в сравнении с 2009 годом в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Сообщается, что объём внутренней миграции увеличился с 2,3 миллиона человек в 2009 году до 2,6 миллиона человек в 2021 году. Точками притяжения для казахстанцев стали Алматы (357,9 тысячи прибывших), Алматинская область (286,1 тысячи) и Астана (283,5 тысячи).

"В Кызылординскую и Атыраускую области наблюдался наименьший поток внутренней миграци", - отметила заместитель директора департамента национальных переписей Бюро Национальной статистики Асель Джартыбаева.

По её словам, наибольшее количество выехавших людей, а именно 307,8 тысячи, зафиксировано в Алматинской области. Регионом, откуда выезало меньше всего казахстанцев, стала Мангистауская область. Всего 71,8 тысячи человек.