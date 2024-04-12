Вся гуманитарная помощь должна быть под общественным контролем — Бозумбаев
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Привлечь общественные организации к распределению благотворительной помощи пострадавшим от паводков. Такое поручение дал вице-премьер Казахстана, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Он рассказал, что порядка 100 тыс. человек были эвакуированы из своих домов в зоне подтоплений.
"Созданы сотни эвакуационных пунктов. Каждый обеспечен необходимым, там дежурят врачи, санэпидемслужбы. В этот тяжелый момент тысячи казахстанцев протянули руку помощи пострадавшим регионам. Сборы гуманитарных грузов ведутся практически в каждом городе. В то же время в социальных сетях появилась масса объявлений о сборе средств якобы для помощи пострадавшим. Есть региональные благотворительные фонды, которые работают официально, они контролируются как акиматами, так и местным сообществом общественных активистов и любое распределение средств будет проводиться прозрачно", — сообщил Канат Бозумбаев.
Он дал поручение акимам соответствующих областей активно привлекать общественников к управлению этими фондами.
"На республиканском уровне в Казахстане есть 2 фонда — это Корпоративный фонд "Демеу Қазақстан қоры" и фонд "Қазақстан халқына". Обе организации ведут прозрачную подотчетную деятельность о сборе и распределении пожертвований", — добавил Бозумбаев.
Так, фонд "Қазақстан халқына" уже готов начать строить 400-500 домов для пострадавших жителей из этих регионов.
"Вся гуманитарная помощь, поступающая в регионы не из Казахстана или от крупных компаний, координируются Министерством по чрезвычайным ситуациям и должна быть под общественным контролем", — сказал он.
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