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  • Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
inform.kz Вчера, 14:31
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Вчера, 14:31
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Фото: inform.kz

Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны

Начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Каныш Абубакиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций высказал мнение о казахстанце, вступившем в частную военную компанию "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Представитель СМИ поинтересовался у представителей Минобороны о 23-летнем казахстанце, который добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер".

"Какие меры будут приняты, чтобы этого неприятного события не произошло в других регионах?", - спросил журналист.

По словам Каныша Абубакирова, в свое время он был признан непригодным для выполнения долга в составе Вооруженных сил Казахстана.

"Он был непригоден для военной службы в составе Вооруженных Сил Республики Казахстан. По остальным данным, в настоящее время этим вопросом занимаются другие органы. Они дадут правовую оценку действиям данного гражданина", - сказал начальник Генштаба.

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Вчера, 14:31
661
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