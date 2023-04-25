Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны

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Начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Каныш Абубакиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций высказал мнение о казахстанце, вступившем в частную военную компанию "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Представитель СМИ поинтересовался у представителей Минобороны о 23-летнем казахстанце, который добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер".

"Какие меры будут приняты, чтобы этого неприятного события не произошло в других регионах?", - спросил журналист.

По словам Каныша Абубакирова, в свое время он был признан непригодным для выполнения долга в составе Вооруженных сил Казахстана.