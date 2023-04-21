Казахстанец добровольно присоединился к ЧВК "Вагнер"

Казахстанец сообщил, что вступил в ряды бойцов "Вагнер" добровольно, передаёт BaigeNews.kz.

23-летний Маргулан Бекенов записал видеобращение, в котором опроверг информацию о том, что его похитили и удерживают силой.

"В СМИ появился вброс, что меня, студента Томского государственного университета, похитили. Скорее всего такой вброс произошёл из-за мамы, которая нервничала, беспокоилась и хотела меня отсюда вытащить любым способом", – рассказал Бекенов.

По его словам, он чувствует себя прекрасно, добавив, что нашёл себя.

"В компанию ЧВК "Вагнер" прибыл я добровольно к пацанам воевать, внести свой вклад в специальную военную операцию. Чувствую я себя замечательно, коллектив отличный, я нашёл себя. Мне здесь нравится. Психически и эмоционально я в порядке. Меня, ещё раз повторяю, никто не похищал", – утверждает боец.

К слову, по Уголовному кодексу Казахстана за участие в вооружённых конфликтах за рубежом предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.