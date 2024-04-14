Вспышку новой звезды обещают учёные в ближайшие месяцы
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Пока мир следил за полным солнечным затмением 8 апреля, астрономы не спускали глаз с далекого созвездия Северной Короны: там, на расстоянии около 3 тысяч световых лет от Земли, вот-вот должна вспыхнуть новая звезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".
На самом деле Tау Северной Короны (T CrB) — это двойная звёздная система: мёртвый белый карлик и доживающий свой век красный гигант. По расчётам ученых, вскоре они должны осветить ночное небо яркой вспышкой, различимой с Земли даже невооружённым глазом.
Ожидается, что произойдет это редчайшее космическое явление не позже сентября 2024 года.
Своими глазами увидеть рождение новой звезды — редкая удача, выпадающая не каждому поколению, напоминают в NASA.
Вспышки T CrB происходят с периодичностью около 80 лет, и последний раз это происходило в 1946 году.
"Я весьма взволнован, — признается один из руководителей NASA Уильям Джей Кук. — Эта штука похожа на комету Галлея — та тоже прилетает раз в 75-80 лет, — но новым звездам журналисты уделяют куда меньше внимания".
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