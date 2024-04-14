Вспышку новой звезды обещают учёные в ближайшие месяцы

Пока мир следил за полным солнечным затмением 8 апреля, астрономы не спускали глаз с далекого созвездия Северной Короны: там, на расстоянии около 3 тысяч световых лет от Земли, вот-вот должна вспыхнуть новая звезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

На самом деле Tау Северной Короны (T CrB) — это двойная звёздная система: мёртвый белый карлик и доживающий свой век красный гигант. По расчётам ученых, вскоре они должны осветить ночное небо яркой вспышкой, различимой с Земли даже невооружённым глазом.

Ожидается, что произойдет это редчайшее космическое явление не позже сентября 2024 года.

Своими глазами увидеть рождение новой звезды — редкая удача, выпадающая не каждому поколению, напоминают в NASA.

Вспышки T CrB происходят с периодичностью около 80 лет, и последний раз это происходило в 1946 году.