Вспышка кори в Кыргызстане: заболели больше четырёх тысяч человек
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С начала года в Кыргызстане выявлено 4 тысячи 484 случая кори. Об этом сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
По его данным, активная циркуляция вируса кори наблюдается в Бишкеке, Джалал-Абадской и Чуйской областях, где передача вируса происходит среди непривитых детей в организованных коллективах. По другим областям также имеются активные очаги.
"Для локализации вспышки проводится "наверстывающая" иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой вакциной. Также продолжается кампания по дополнительной иммунизации в Бишкеке, Оше, Ошской и Чуйской областях, где вакцину получили 472 тысячи 476 детей (78 процентов). В связи с ростом заболевания корью в Джалал-Абадской области начата дополнительная иммунизация среди детей в организованных коллективах. Кроме этого, экстренно вакцинируются контактные лица всех возрастов в течение 72 часов", — рассказали в центре.
Специалисты напоминают, что корь опасна осложнениями, и призывают родителей защитить детей и привить их.
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