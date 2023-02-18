Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции

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Нападающий турецкого футбольного клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский "Челси", был найден мёртвым под завалами в Турции. Об этом сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет в своём "Твиттере", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

О местонахождении и состоянии Кристиана Атсу не было ничего известно с самого начала бедствий на прошлой неделе. Ранее представители "Хатайспора" заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.

Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы успел поиграть за английские "Челси", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Борнмут", португальский "Порту", испанскую "Малагу" и другие клубы. К турецкому "Хатайспору" Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля. Более 4,7 тысячи повторных подземных толчков произошло в регионе с момента первого землетрясения, пишут зарубежные СМИ.

Трагедия, которая случилась 6 февраля, по количеству жертв стали самой разрушительной в истории Турции, превзойдя землетрясение 1939 года. ВОЗ описывает землетрясения в Турции как худшее стихийное бедствие за столетие.

По последним данным зарубежных СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 41 тысячу, из которых более 38 тысяч жертв пришлось на Турцию.