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Сегодня, 12:07
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Всего 10% алматинских школьников охвачены бесплатными творческими кружками и спортом
Заместитель акима Алматы Асем Нусупова доложила президенту о развитии сферы дополнительного образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
По ее словам:
- На сегодняшний день в городе функционирует 17 государственных учреждений дополнительного образования.
- Из 320 тысяч детей школьного возраста только 10 процентов охвачены бесплатными творческими кружками и спортивными секциями.
- Во исполнение поручения главы государства по реализации программы "Строительство 100 современных дворцов школьников" в Алатауском районе построен еще один такой инновационный творческий центр. В целях обеспечения шаговой доступности в Турксибском и Бостандыкском районах на месте старых домов школьников появятся современные центры развития и творчества.
- В целом, руководство города за счет принимаемых мер планирует к концу 2025 года увеличить охват детей бесплатным дополнительным образованием до 25 процентов.
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