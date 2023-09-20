Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об недавних фактах сожжения Корана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На Общих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Токаев отметил, что приветствует "Новую повестку дня для мира" Генсекретаря ООН.

По его словам, этот стратегический документ должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире.

"На предстоящем в следующем году саммите будущего Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего. Но поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма", - сказал Токаев.