"Все провокации на межэтнической и языковой почве будут жёстко пресекаться" - глава государства

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии в АНК заявил о необходимости решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв единства и согласия в стране, передаёт BaigeNews.kz.

"Формальный подход здесь недопустим, межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании. Важно помнить, ни одна из стратегических задач государства, по-сути, не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны", - сказал глава государства.

Токаев отметил, что в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций.

"В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности. С учётом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесен в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям. Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми", - заявил президент.

Он добавил, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. По словам Токаева, Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел и Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону.

"При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, "вестись" на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны", - сказал глава государства.

Напомним, в столице началась ХХXIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием главы государства.