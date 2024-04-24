Все проклятия вернутся им – как адвокаты Бишимбаева реагируют на общественное мнение

Адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева Лейла Рамазанова в кулуарах Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны ответила на вопрос журналистов об общественном давлении на неё как на защитника подсудимого, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Всё, что думают другие, пусть они так думают. Если они шлют проклятия, пусть дальше шлют, все эти проклятия вернутся им. Что я могу думать? Я могу думать, что я верю себе, я верю фактам. Если они совпадают путём изучения, сопоставления, анализов, то о чём может быть речь?" - ответила Рамазанова.

Адвокат добавила, что её подзащитный не виновен в совершении убийства с особой жестокостью.

"Он не виновен в совершении убийства с особой жестокостью. Умысла у него на совершение убийства не было, что подтверждается также материалами дела. Пусть несёт наказание за то, что он совершил", - сказала адвокат.

Лейла Рамазанова также прокомментировала обращение Республиканской коллегии адвокатов, которая призвала не оказывать давление на защитников экс-министра.

"Для меня это моральная поддержка. Потому что каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь. Согласно действующему законодательству РК защитник не может отказаться от принятой на себя роли защитника. Я не собиралась этого делать. Я останусь", - сказала Рамазанова.

Ранее президиум Республиканской коллегии адвокатов в связи с общественной дискуссией о роли адвокатов в уголовном правосудии, развернувшейся в связи с процессом в отношении Куандыка Бишимбаева, выступил с заявлением.