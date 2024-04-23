Коллегия адвокатов выступила в поддержку защитников Бишимбаева

Президиум Республиканской коллегии адвокатов в связи с общественной дискуссией о роли адвокатов в уголовном правосудии, развернувшейся в связи с процессом в отношении Куандыка Бишимбаева, выступил с заявлением, передаёт BaigeNews.kz.

В коллегии напомнили, что в правовом демократическом государстве каждому гарантировано право на квалифицированную юридическую помощь.

"В каком бы тяжком преступлении человек не обвинялся, адвокаты обязаны защищать его от этого обвинения всеми, не запрещёнными в законе способами. Помощь лицам, вовлечённым в орбиту уголовного процесса – профессиональный долг адвоката, который он должен исполнять, невзирая на отношение общества и государства к его подзащитному. Справедливое правосудие возможно только там, где голос защиты звучит на равных с голосом обвинения, ибо только в этом случае есть гарантия от судебной ошибки и произвола со стороны государства в отношении простых людей. Выполняя эту функцию, адвокаты должны иметь необходимую долю свободы и независимости от кого бы то ни было. Поэтому закон предоставляет им соответствующе права и обязанности и защищает их статус. По вышеуказанным причинам адвокаты должны и будут защищать Бишимбаева К. так, как считают необходимым сообразно закону и правилам профессиональной этики", - сказано в заявлении.

Указали в коллегии и на запрет на отождествление адвоката с подзащитным.

"В Казахстане закон запрещает отождествлять адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь. В соответствии с этой нормой нельзя проецировать неприязнь потерпевших или общества, которую они испытывают к подсудимому, на его защитника. Попытки преследования принципиальных адвокатов имели место в истории Казахстана, и адвокатура борется за то, чтобы это более не повторялось. В этой связи убедительно просим прекратить давление на адвокатов в связи с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей", - сказано в сообщении.

Подозреваемые и подсудимые имеют право на защиту своих интересов.

"Адвокат, помогая клиенту в отстаивании позиции, не нарушает закон, а выполняет свой долг, без которого уголовный процесс превратится в репрессии в отношении всех, оказавшихся в орбите судопроизводства граждан. Адвокат обязан выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента. Адвокат обязан соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не может совершать каких-либо действий вопреки его интересам. Не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу. Он должен довести защиту своего клиента до конца, какой бы не была позиция, избранная его клиентом", - пояснили в коллегии.

В заявлении также говорится о том, что выполнение обязанностей и соблюдение установленных законом ограничений не может быть поставлено адвокату в вину. Если адвокат не будет строго соблюдать указанные ограничения и обязательства, то право каждого на справедливое правосудие будет нарушено.

Членам организации напомнили, что непреложным правилом является обязанность адвоката уважительно относиться к коллегам, поддерживать нормальный нравственно-психологический климат в коллективе.