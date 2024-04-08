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Все потери пострадавших от паводков будут возмещены - Роман Скляр сельчанам СКО

Сегодня, 09:17
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
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Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"В ходе инспекции зоны подтоплений первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, где затопило 8 домов.

Во время беседы с местным населением, первый вице-премьер заявил, что все потери пострадавших будут возмещены, материальный ущерб покроет государство", - говорится в сообщении.

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