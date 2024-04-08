Все потери пострадавших от паводков будут возмещены - Роман Скляр сельчанам СКО
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
164Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"В ходе инспекции зоны подтоплений первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, где затопило 8 домов.
Во время беседы с местным населением, первый вице-премьер заявил, что все потери пострадавших будут возмещены, материальный ущерб покроет государство", - говорится в сообщении.