Все потери пострадавших от паводков будут возмещены - Роман Скляр сельчанам СКО

Заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"В ходе инспекции зоны подтоплений первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, где затопило 8 домов.



Во время беседы с местным населением, первый вице-премьер заявил, что все потери пострадавших будут возмещены, материальный ущерб покроет государство", - говорится в сообщении.