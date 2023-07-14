Все поставленные задачи министерством выполнены - в МЧС прошло заседание коллегии

Фото: пресс-служба МЧС РК

В заседании коллегии принял участие первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

В МЧС состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности ведомства за первое полугодие 2023 года, передаёт Baigenews.kz.

В заседании коллегии принял участие первый заместитель премьера Роман Скляр.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов отметил, что указанный период был сложным и напряженным, но все поставленные задачи министерством выполнены.

В ходе коллегии были заслушаны руководители структурных и региональных департаментов по всем вопросам деятельности министерства.