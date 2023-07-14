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Сегодня, 14:25
172
172Фото: пресс-служба МЧС РК
Все поставленные задачи министерством выполнены - в МЧС прошло заседание коллегии
В заседании коллегии принял участие первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.
В МЧС состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности ведомства за первое полугодие 2023 года, передаёт Baigenews.kz.
В заседании коллегии принял участие первый заместитель премьера Роман Скляр.
Министр по ЧС Сырым Шарипханов отметил, что указанный период был сложным и напряженным, но все поставленные задачи министерством выполнены.
В ходе коллегии были заслушаны руководители структурных и региональных департаментов по всем вопросам деятельности министерства.
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