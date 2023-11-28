Все детские сады Актобе должны быть обрадованы видеонаблюдением – аким

Во всех детских садах Актюбинской области должны быть установлены видеокамеры, доступ к которым будут иметь родители детей. Такое требование высказал аким Актюбинской области Асхат Шахаров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинской области.

"В детских садах во всех залах должны быть установлены видеокамеры, доступ к которым будут иметь родители детей. Во-вторых, необходимо обеспечить контроль за приходящими и уходящими из детского сада с применением цифровых систем контроля доступа. Если факты ненадлежащего обращения с детьми выявляются, то работа детского сада должна приостанавливаться незамедлительно. Необходимо наказывать руководителей", - сказал Асхат Шахаров.

Глава области потребовал ужесточить меры в отношении детских садов, в которых выявляются факты ненадлежащего отношения к детям.

Управлению образования поручено обеспечить оперативное реагирование на сообщения о нарушениях в детских садах.

"В настоящее время оперативности нет. Вы долго реагируете. Вы либо ваш заместитель должны были в тот же день пойти, разобраться на месте, дать поручения и донести актуальную информацию до населения. На каждый подобный случай должны молниеносно реагировать. Также работайте на опережение, выявляйте риски. Совместно с департаментом полиции просмотрите детские сады, при выявлении подобных фактов – принимайте решения", - обратился аким области к руководителю управления образования Жайык Султану.

На прошлой неделе, в Актобе закрыли частный детский сад "Амир". Родители обвинили его сотрудников в избиении детей. С заявлением в правоохранительные органы обратились семь родителей.