Времени на раскачку нет – министр о проекте Налогового кодекса
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Об окончательных сроках создания проекта нового Налогового кодекса рассказал министр финансов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В кулуарах Мажилиса Мади Такиев ответил, что времени на раскачку уже нет. По словам главы ведомства документ необходимо внести в Мажилис до 15 мая.
"Мы по нему работаем ежедневно. Проводим встречи с бизнес-сообществом и государственными органами. Плюс мы открыты к мнению общественности. Только что я успел переговорить с бывшими коллегами депутатами. У них тоже много идей. Думаю, мы с ними до вхождения в Мажилис поработаем", - рассказал министр финансов.
Напомним, ранее Президент раскритиковал проект нового Налогового кодекса. Выступая на расширенном заседании правительства, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что его поручение о сокращении налоговых преференций до сих пор не исполнено.
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