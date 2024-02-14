Времени на раскачку нет – министр о проекте Налогового кодекса

Об окончательных сроках создания проекта нового Налогового кодекса рассказал министр финансов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах Мажилиса Мади Такиев ответил, что времени на раскачку уже нет. По словам главы ведомства документ необходимо внести в Мажилис до 15 мая.

"Мы по нему работаем ежедневно. Проводим встречи с бизнес-сообществом и государственными органами. Плюс мы открыты к мнению общественности. Только что я успел переговорить с бывшими коллегами депутатами. У них тоже много идей. Думаю, мы с ними до вхождения в Мажилис поработаем", - рассказал министр финансов.

Напомним, ранее Президент раскритиковал проект нового Налогового кодекса. Выступая на расширенном заседании правительства, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что его поручение о сокращении налоговых преференций до сих пор не исполнено.