Токаев раскритиковал проект нового Налогового кодекса

Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, указал на то, что его поручение о сокращении налоговых преференций до сих пор не исполнено, передаёт BaigeNews.kz.

В своем выступлении президент подчеркнул, что нужно работать над совершенствованием системы сбора налогов, сокращением теневой экономики.

"Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование. Правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот. По оценкам Министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 триллионов тенге. При этом мое поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны", - сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что Налоговый кодекс должен разработаться совместно с бизнес-сообществом.

"Нужно понимать, что перед нами стоит абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики. Это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов. Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества. При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов", - сказал президент.

Глава государства также указал, что до логического конца не доведено и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства. По его словам, бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать. Поэтому необходимо серьезно подойти к решению вопроса поддержки среднего бизнеса, считает президент.

"Не решены вопросы искусственного дробления бизнеса, методологии категоризации субъектов предпринимательства, приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки.

Нужно снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. В общем, необходимы качественные изменения в этой сфере", - сказал Токаев.

Заседание проходит с участием нового премьер-министра Олжаса Бектенова и обновленного кабмина.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова во время пленарного заседания мажилиса парламента. За кандидатуру проголосовали 69 депутатов, семеро – воздержались.