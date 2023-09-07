Времени на раскачку нет - эксперт о решении водной проблемы в Казахстане

1 сентября состоялось традиционное обращение президента Казахстана с посланием к народу. Это знаковое событие дало старт новому политическому сезону в стране. О том, на какие ключевые тезисы послания стоит обратить внимание, рассказал корреспонденту BaigeNews.kz директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

В послании президент обращает внимание на необходимость развития обрабатывающего сектора. Промышленная политика должна осуществить переход к качественно новой модели развития.

Как отметил Талгат Калиев, качественно другая модель означает переход от сырьевой модели к промышленной, к производству экспортной продукции более глубокого передела.

"То есть, от продажи нефти перейти к продаже продукции нефтехимии, от продажи руд, к продаже полупроводников. В этом случае экспорт будет приносить в страну гораздо больше валюты, одновременно будут создаваться рабочие места, увеличиваться сбор налогов. К этому стремятся все страны, и мы не должны быть исключением", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, президентом поставлена амбициозная цель – стать аграрным центром Евразии.

Талгат Калиев считает, что аграрный потенциал нашей страны обусловлен самой ее территорией, являющейся по площади девятой в мире. Одновременно, рядом с Казахстаном на континенте находятся такие густонаселенные страны как Китай и Индия.

"Логично предположить, что наша продукция могла бы быть востребована на этих гигантских рынках. Но, важно понимать, что продавать муку выгоднее, чем поставлять зерно, а экспортировать печенье и кексы выгоднее, чем муку. То есть, в аграрном секторе нам следует не только повышать урожайность культур и прирост веса скота, но и стремиться широко развивать переработку и наращивать поставки готовой продукции", - поделился своим мнением он.

По словам эксперта, главным препятствием в развитии сельского хозяйства Казахстана является дефицит воды. И именно поэтому особенно важно решение о создании министерства водных ресурсов и ирригации.

"Если каждый год страна страдает от наводнений, а спустя пару месяцев от засухи, то логично, что эти проблемы связаны и имеют одно общее решение. Вопрос теперь, достаточно ли в стране компетентных кадров, если десятилетиями отрасль перебрасывалась из одного ведомства в другое и рассматривалась по остаточному принципу? В результате, проблем накопилось так много, что все носят характер экстренных. И времени на раскачку у нового министра не будет", - считает он.

Решение проблемы кроется в комплексе мер, от строительства водохранилищ и внедрения влагосберегающих технологий до достижения соглашений с соседями о совместном использовании водных ресурсов.

"Договоренности по трансграничным рекам являются нормальной практикой между соседями, и надеюсь, что аналогичные документы в скором времени будут подписаны и с нашими соседями. Важно понимать, что каждая страна заинтересована в экологическом благополучии соседей, потому что мы живем на одном континенте", - добавил эксперт.

Токаев также в послании поднял вопросы, имеющие накопительный характер, из-за которых, в частности, происходят аварии на ТЭЦ. Талгат Калиев назвал это инфраструктурным кризисом.

"Это, пожалуй, самый сложный вопрос, который должен был решаться все предыдущие десятилетия. Теперь, к сожалению, это требует значительно больших инвестиций и большего времени. Но решать эти проблемы необходимо", - сказал он.

Эксперт предположил, что в числе мер будет и повышение тарифов. Но важно, чтобы тарифообразование было прозрачным, и собранные средства действительно направлялись на модернизацию, а не на обогащение акционеров.

В числе важных поручений президента - довести экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов к 2026 году. Талгат Калиев считает, что IT-сектор сегодня становится ключевым в организации экономических и социальных процессов Казахстана.