Врачи спасли мужчину, выпившего больше тысячи банок энергетика за год

У мужчины начался острый панкреатит, а потом отказали почки, лёгкие и сердце. Спасло его чудо и профессионализм врачей в Московской области, которые боролись за его жизнь в течение 14 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.ru.

В подмосковный стационар 30-летний мужчина поступил с жалобами на нестерпимую боль в животе. Как он сам рассказал врачам, каждый день он выпивал по 2-3 порции энергетика в течение года — в общей сложности получилось более тысячи банок тонизирующего напитка.

Компьютерная томография и УЗИ показали: у мужчины развился острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы) с одним из его опасных осложнений — ферментативным перитонитом. Это означало, что в воспалённой поджелудочной железе начались необратимые процессы — выделение ферментов и большого количества жидкости в брюшную полость.

Сначала врачи провели пациенту лапароскопию: через небольшие проколы в брюшной стенке откачали жидкость и гной, предотвратив распространение инфекции. Однако заболевание успело спровоцировать полиорганную недостаточность: у мужчины перестали работать почки, лёгкие и сердце.

"В течение 14 дней в реанимации пациента выводили из крайне тяжелого состояния. Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе ИВЛ, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70 процентов", — пояснил Павел Коваль, заведующий хирургическим отделением №2 филиала №2 Балашихинской больницы.

Как сообщают в минздраве Московской области, функция поджелудочной железы у любителя энергетика восстановится лишь частично, теперь ему придется сидеть на замещающей терапии и диете. Сейчас мужчине уже разрешили вернуться домой.

А медики еще раз предупреждают об опасности увлечения энергетиками. По словам Павла Коваля, в состав этих напитков входят вещества, которые обладают токсическим действием на печень, почки, поджелудочную железу, органы сердечно-сосудистой и нервной систем.