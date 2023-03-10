Врачи Костаная извлекли из кишечника двухлетнего ребенка магниты

Мальчик проглотил инородное тело. Костанайские врачи провели операцию по извлечению магнита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

О случае, недавно произошедшем в медучреждении, рассказал заведующий отделением хирургии Анатолий Журжа.

В больницу поступил ребенок возрастом 2,4 года. Родители сообщили, что он проглотил инородное тело. Рентген-снимок это подтвердил.

"Оказалось, что это магниты. Детская игрушка, которая продается в любом магазине, но она опасна. К счастью для ребенка, он проглотил несколько шариков одновременно и они в желудке склеились в один конгломерат. Между магнитами могли оказаться стенки кишечника, это была ба перфорация с дальнейшем развитием перитонита. Последствия были бы куда более сложными. Это инородное тело, учитывая его размер, не смогло пройти из тонкого в толстый кишечник и там застряло, поэтому решено было провести операцию. Мы с помощью рук переместили магнит из тонкого в толстый кишечник и через аппендикс удалили его. Травма для ребенка была минимальная. Попутно мы удалили и аппендикс", – рассказывает подробности Анатолий Журжа.