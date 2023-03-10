- Врачи Костаная извлекли из кишечника двухлетнего ребенка магниты 10.03.2023 208
- Проблемы шахтёров, объединение партий и претензии друг к другу. Важное из теледебатов 10.03.2023 200
- Подробности жуткого ДТП в Павлодаре: перелом костей лица получили две женщины 10.03.2023 280
- Теледебаты: за что призывают голосовать казахстанцев политические партии 10.03.2023 437
- Землетрясения ожидают в трёх регионах Казахстана 10.03.2023 441
- Предвыборные теледебаты начались в эфире КТК 10.03.2023 370
- Что означает "утрата доверия" для госслужащего, объяснили эксперты 10.03.2023 368
- Права, за которые феминистки в Европе стали бороться в 19 веке, существовали в Жеты Жаргы 10.03.2023 381
- Блокпосты установили в горах близ Алматы 10.03.2023 388
- Обанкротится ли казахстанское здравоохранение, рассказали эксперты 10.03.2023 403
- Строительство центра инфекционных болезней завершат в Алматы в 2023 году 10.03.2023 574
- В собственность КазНУ вернули два земельных участка 10.03.2023 573
- Казахстанцы всё меньше пользуются наличными - Нацбанк 10.03.2023 428
- Минск выдал Астане подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане зимой 2020 года 10.03.2023 531
- Судья скончался на рабочем месте в Уральске 10.03.2023 531
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Казахстан 10.03.2023 604
- Одна из стран ЕС захотела добавить Казахстан в "чёрный список" 10.03.2023 702
- Доллар резко подорожал за сутки в Казахстане 10.03.2023 589
- Убийство врача Юрия Шумкова: апелляционный суд отказал в изменении приговора 10.03.2023 531
- Новые школьные автобусы показали премьер-министру в Алматы 10.03.2023 673
- За парламентскими выборами в Казахстане будут наблюдать 300 наблюдателей от ОБСЕ 10.03.2023 692
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 771
- В КТЖ рассказали, когда казахстанцы перестанут мучиться в советских вагонах 10.03.2023 594
- Около трех тысяч иностранных студентов обучаются в КазНУ 10.03.2023 557
- Взрыв прогремел в Бангладеш, погибли 22 человека 10.03.2023 537
- Кто виноват в их смерти - в "Самрук-Қазына" рассказали о погибших на производстве рабочих 10.03.2023 409
- Получение шенгенской визы пытаются облегчить для казахстанцев - МИД 10.03.2023 670
- Уголовное дело в отношении сразу трёх ЖСК расследует атырауская полиция 10.03.2023 403
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 920
- Солдаты Нацгвардии пожаловались, что их кормят рыбой с червями 10.03.2023 985
- Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные 10.03.2023 388
- В Казахстане молодёжь NEET живёт за счёт родителей или "второй половины" - исследование 10.03.2023 555
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 638
- Рост цен в Казахстане: сильнее всего дорожают парацетамол, овощи и авиабилеты 10.03.2023 521
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 885
- Первый матч новой юношеской лиги по футболу пройдёт в Астане 10.03.2023 474
- Россия передала Казахстану объекты космической отрасли 10.03.2023 551
- Что будет с мавзолеем Яссауи, рассказали в Минкульте 10.03.2023 628
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 539
- Иностранцы поставляли опий и гашиш в Казахстан по Каспийскому морю — КНБ 10.03.2023 526
- Инвестиционный доход Национального фонда ушёл в минус в феврале 10.03.2023 450
- За пределами Казахстана откроют 77 избирательных участков в день парламентских выборов 10.03.2023 1147
- На Шымбулак смогут заезжать только электромобили и экстренные службы 10.03.2023 451
- Январские события: находящийся под судом Серик Кудебаев попал в больницу 10.03.2023 896
- Казахстанским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках 10.03.2023 682
- В Генпрокуратуре рассказали о скончавшемся на рабочем месте прокуроре 10.03.2023 643
- В Казахстане снизят ставки на потребительские кредиты 10.03.2023 485
- СК "Евразия" осуществила первые выплаты за разрушения в Турции 10.03.2023 675
- Жители Темиртау переплатили 300 млн тенге за отопление 10.03.2023 570
- Стало известно, кто представит партии на вечере дебатов КТК 10.03.2023 447
- Дархан Кыдырали выступил на Глобальном форуме в Баку 10.03.2023 530
- Казахстан возобновляет авиасообщение с Туркменистаном 10.03.2023 420
- Гендиректора "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге 10.03.2023 748
- Коронавирусом за сутки заразились 60 казахстанцев 10.03.2023 522
- GGG официально отказался от титула чемпиона мира 10.03.2023 914
- Лавинная опасность резко возросла в Заилийском Алатау 10.03.2023 832
- В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя 10.03.2023 601
- Что будет с ценами на жильё в Казахстане в 2023 году 10.03.2023 921
- Минкультуры и спорта РК выплатит 45 тысяч долларов тяжелоатлету Денису Уланову 10.03.2023 622
- В ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации 10.03.2023 543
- Группа URKER даст концерт с оркестром "Астана Балет" 10.03.2023 579
- В Казахстане стали искать айтишников и маркетологов с навыками работы с ChatGPT 10.03.2023 833
- Разлученные в детдоме сёстры спустя 15 лет встретились в ВКО 10.03.2023 791
- Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане 10.03.2023 705
- Казахстанцы могут предъявить цифровое удостоверение для голосования 19 марта 10.03.2023 614
- В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену 09.03.2023 712
- Экскаваторы провалились в грунт при очистке дна озера Сайран в Алматы 09.03.2023 713
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 1837
- "КазМунайГаз" хранит 600 тысяч тонн дизтоплива за рубежом? Что ответили в компании 09.03.2023 926
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 616
- Рецепт приготовления кумыса помог школьнику из Семея выиграть приз международного конкурса 09.03.2023 734
- Один из богатейших бизнесменов Казахстана профинансировал строительство кампуса школы IQanat для сельчан 09.03.2023 1284
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 688
- Праздник прошёл, бардак остался: акимат обратился к алматинцам 09.03.2023 661
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 659
- Золотой щит: зачем Казахстан массово скупает драгметалл 09.03.2023 910
- Ещё один крупный завод планируют построить в ВКО 09.03.2023 808
- Суд над вайнерами: подозреваемого Султанбаева не отпустили под домашний арест 09.03.2023 670
- Можно ли курить во время Рамадана, и что должны знать верующие с сахарным диабетом 09.03.2023 978
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 728
Врачи Костаная извлекли из кишечника двухлетнего ребенка магниты
Мальчик проглотил инородное тело. Костанайские врачи провели операцию по извлечению магнита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".
О случае, недавно произошедшем в медучреждении, рассказал заведующий отделением хирургии Анатолий Журжа.
В больницу поступил ребенок возрастом 2,4 года. Родители сообщили, что он проглотил инородное тело. Рентген-снимок это подтвердил.
"Оказалось, что это магниты. Детская игрушка, которая продается в любом магазине, но она опасна. К счастью для ребенка, он проглотил несколько шариков одновременно и они в желудке склеились в один конгломерат. Между магнитами могли оказаться стенки кишечника, это была ба перфорация с дальнейшем развитием перитонита. Последствия были бы куда более сложными. Это инородное тело, учитывая его размер, не смогло пройти из тонкого в толстый кишечник и там застряло, поэтому решено было провести операцию. Мы с помощью рук переместили магнит из тонкого в толстый кишечник и через аппендикс удалили его. Травма для ребенка была минимальная. Попутно мы удалили и аппендикс", – рассказывает подробности Анатолий Журжа.
Этой историей врачи хотят предостеречь родителей: игрушки таких размеров очень опасны для маленьких детей.
-
Trend news
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 770
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 902
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 636
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 883
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 13513
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 1741
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1255
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1101
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1248
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5201
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9542
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1428
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2187
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2005
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14021
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1547
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1424
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1337
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4329
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1713
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3283
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2773
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4978
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 9602
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1863
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2551
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34570
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1663
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2102
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2665
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2053
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5093
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2999
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2719
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6192
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3158
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2226
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2350
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12684
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2430
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11990
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15288
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2727
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4072
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1782
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7727
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16937
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25824
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4076
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2922
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4145
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2467
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2795
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43087
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2467
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4301
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6029
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11532
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3645
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27768
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4298
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4534
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3062
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5594
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39275
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4096
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2573
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3941
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3846
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20186
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4535
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8920
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38526
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3898
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4065
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14889
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8995
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 5174
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3538
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 122179
-
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 538
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 1830
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 615
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 687
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 658
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 726
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 714
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1125
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 848
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1056
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1748
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1359
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1289
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1827
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1754
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1747
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1601
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2447
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2618
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2329
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3175
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3013
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2378
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2569
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3200
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2481
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3139
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3352
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3259
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3743
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2737
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3046
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3112
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3548
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3478
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4066
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3678
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3412
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3100
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3244
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3605
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4104
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4210
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4331
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4072
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4452
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4826
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3999
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4443
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3919
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3603
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3930
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3892
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4152
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4593
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4657
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3684
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5472
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4194
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4681
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4147
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4565
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4683
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4364
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3990
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3740
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4453
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4416
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4192
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4187
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5036
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4305
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4343
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3991
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5270
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4600
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6339
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4638
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5093
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5609