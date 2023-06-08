"Впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия" — Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Международного форума "Астана" высказался о фундаменте мирового порядка, построенном с момента создания Организации Объединённых Наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Мы являемся свидетелями процесса разрушения самого фундамента мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединённых Наций. ООН остаётся единственной универсальной глобальной организацией, которая объединяет всё человечество. Между тем мы не добьёмся успеха в решении нынешних вызовов без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Необходимо, чтобы голоса представителей "средних держав" в Совете звучали более весомо и были услышаны", — заявил Токаев.

Он отметил, что недавние "новые кризисы", начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами, угрожают хрупкой международной экосистеме. И причины этой нестабильности уходят корнями глубоко в наше прошлое.

"Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего разделяющего нас "блокового" мышления. Силы раскола не являются исключительно геополитическими. Они также имеют экономическую подоплеку. Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями. В совокупности эти факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основывается глобальный мир и процветание последних десятилетий: свободная торговля, глобальные инвестиции, инновации и честная конкуренция", — отметил президент Казахстана.

Выступая на заседании, Касым-Жомарт Токаев также считает, что это в свою очередь провоцирует социальную напряжённость, раскол внутри государств и напряжённость между ними. И тенденции увеличивающихся разрывов в культуре и ценностях превратились в экзистенциальные угрозы.

"Усилия, направленные на то, чтобы повернуть вспять эти тенденции, становятся всё сложнее из-за широко распространённой дезинформации, которая сегодня становится ещё более изощренной и опасной. Параллельно с этим новые технологии, начиная с искусственного интеллекта (ИИ) и заканчивая биотехнологиями, имеют глобальные последствия, но внедряются только в рамках узких национальных границ. В совокупности эти факторы подталкивают глобальный мировой порядок к критической точке", — подчеркнул глава государства.

Результатом таких действий стало растущее недоверие, которое оказывает негативное влияние на функционирование известных международных форумов, существующих рамок, режимов безопасности, механизмов в области нераспространения. Таким образом, страны сталкиваются с неопределённостью, растущей нестабильностью и конфликтами.

"Это, в свою очередь, побуждает увеличивать расходы на оборону, на новейшие вооружения, которые, в конечном счёте, ничего не гарантируют. Об этом свидетельствует и то, что впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия. Всё это происходит как раз в тот момент, когда нам безотлагательно необходимо сосредоточиться на угрозе экзистенциального изменения климата", — сказал Токаев.

Главную мысль, которую озвучил президент, заключается в том, что пока факторы геополитического давления отталкивают страны друг от друга, государства сталкиваются с ясным и мощным императивом к сближению, взаимодействию, сотрудничеству, движению навстречу друг другу.