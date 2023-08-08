Впервые за 10 лет в Казахстане зафиксировано положительное сальдо миграции

В Казахстане впервые за последние 10 лет зафиксировали положительное сальдо миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову.

"Меры принимаемые в рамках реализации Концепции миграционной политики обеспечили впервые положительное сальдо миграции", - сказала Тамара Дуйсенова в ходе заседания правительства.

По информации главы ведомства, в основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР и Монголии. При этом, больше стало прибывать иностранных граждан с техническим (1443 человека), экономическим (577 человек), педагогическим (288 человек) и медицинским образованиями (191 человек).

Кроме того, как отметила Тамара Дуйсенова, стабилизировались потоки по внутренней миграции.

"С начала года во внутристрановой мобильности приняли участие более 160 тысяч чел. Всего с начала года в Казахстан прибыло - 13569 кандасов, из них 8547 являются трудоспособными, которые охвачены мерами социальной и адаптационной поддержки, трудоустройства", - уточнила она.

В целом, в текущем году по результатам реализации программ "Серпін", "Ауыл Аманаты", "Ауыл Ел бесігі", "С дипломом в село" более 33 тысяч чел. получат меры государственной поддержки.